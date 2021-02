Rotes Licht turnt Motten an.

Das haben Forschende aus China festgestellt. Die gelbe Pfirsichmotte wird in Laboren weltweit als Modell-Insekt für Tierversuche genutzt. Den Forschenden war aufgefallen, dass die Tiere sich stärker vermehren und mehr Eier legen, wenn sie nachts mit leichtem Rotlicht beleuchtet werden. In Experimenten zeigte sich, dass das langwellige Rotlicht bestimmte Gene in den Fühlern der Männchen aktiviert. Die sorgen dann dafür, dass die Motten-Männer sensibler werden für weibliche Sexualduftstoffe und sich öfter paaren.

In der Studie heißt es, die gelbe Pfirsichmotte sei zwar ein Schädling und auch nicht gefährdet, aber die Methode könnte vielleicht helfen, nützliche oder gefährdete Insekten stärker zu vermehren.