Er ist nicht nur der höchste Berg, sondern auch bekannt als die höchste Müllhalde der Welt: der Mount Everest.

Expeditionsgruppen hinterlassen dort jedes Jahr tonnenweise Abfall - kaputte Zelte, Essensverpackungen, Kocher und Sauerstoffflaschen. Der Müll wird dann unter anderem von Nepals Armee und örtlichen Putzmannschaften runtergeschleppt. Allein letztes Jahr sollen das Schätzungen zufolge rund 14 Tonnen gewesen sein.

Jetzt sollen Drohnen helfen, das Müllproblem zu bewältigen: das berichten die Kathamandu Post und der Standard. Diese Saison soll eine Drohne von einem chinesischen Entwickler getestet werden, die Abfall vom Lager eins - auf 6000 Metern - runter zum Basislager auf 5300 Metern fliegt. Sie kann rund 30 Kilogramm transportieren, ungefähr so viel, wie auch Träger in Nepal tragen dürfen, und Minusgrade aushalten. Wenn das Projekt klappt, sollen nächstes Jahr mehr Drohnen eingesetzt werden. Überlegt wird auch, Ausrüstung per Drohne zu transportieren.