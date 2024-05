Die Geschichte der Fotografie hat in Deutschland früher begonnen als bisher gedacht.

Das ergeben Forschungen des Deutschen Museums in München. Demnach stammt das erste Foto Deutschlands aus dem Jahr 1837. Bisher dachte man, dass es erst zwei Jahre später mit dem Fotografieren losging und dass die ersten Fotos aus Deutschland aus dem Jahr 1839 stammen -demselben Jahr, in dem Louis Daguerre seine Erfindung in Paris öffentlich machte: das erste kommerziell nutzbare Fotografie-Verfahren.

Foto der Münchner Frauenkirche

Eine Wissenschaftlerin des Deutschen Museums hat das noch ältere Foto, ein Salzpapier-Negativ aus dem März 1837, bei Recherchen entdeckt - und heute öffentlich vorgestellt. Es ist vier mal vier Zentimeter groß und zeigt die Münchner Frauenkirche mit ihren beiden Türmen. Aufgenommen hat es der Mineraloge und Schriftsteller Franz von Kobell, der praktischerweise das Datum auf der Rückseite notiert hat.

Das Museum spricht von einer kleinen Sensation. Dauerhaft ausgestellt werden kann das Bild nicht. Um es zu erhalten, wird es lichtgeschützt in einem speziellen Kühl-Depot aufbewahrt.