Das Detektivspiel "The Darkest Files" hat den Deutschen Computerspielepreis erhalten.

In dem Spiel von dem Berliner Studio Paintbucket übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle einer Staatsanwältin und bringen in der Nachkriegszeit NS-Verbrechen vor Gericht. Das Spiel hatte auch schon den Deutschen Entwicklerpreis bekommen.

Der Computerspielepreis wird von der Bundesregierung und dem Verband der Deutschen Games-Branche vergeben. In weiteren Kategorien wurde Studio des Jahres die Firma Weltenbauer aus Wiesbaden und ein Preis für Extremismusprävention ging an das Spiel "The Berlin Apartment" von Blue Backpack.