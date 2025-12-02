Ganz früher - vor vielen tausend Jahren, haben die Menschen in Europa möglicherweise mit großen Muscheln Musik gemacht.

Das sagt ein Archäologe und Musiker, der zusammen mit seinem Team alte Muschelhörner untersucht hat. Die sind etwa 6000 Jahre alt, und wurden in neolithischen Siedlungen und alten Minen im spanischen Katalonien entdeckt.

Bei akustischen Experimenten damit konnte das Team einen kraftvollen und stabilen Ton erzeugen - ähnlich wie bei einem Waldhorn. Die Muscheln spielten sie dabei auch wie ein Blasinstrument. Die Forschenden beschreiben das im Fachmagazin Antiquity.

Sie vermuten, dass die Muschelhörner zwei Funktionen hatten. Einmal als Fernkommunikationsmittel zwischen Gemeinschaften. Zum anderen wurden sie wahrscheinlich eben auch zum Musizieren genutzt - bei Ritualen. Die Forschenden schreiben, es könnte die älteste bekannten Klangtechnologie in Europa sein.

