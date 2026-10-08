Ein Lied kann die Charts stürmen und wochenlang rauf und runter laufen - kurz darauf verschwindet der Song aber wieder aus den Top 100.

Bei Alben sieht das anders aus: Sie halten sich langfristig deutlich hartnäckiger in den Charts. Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Royal Society Open Science. Die Forschenden werteten fast sieben Jahrzehnte der US-Billboard-Charts aus und verglichen die Entwicklung von Songs und Alben.

Einzelne Titel bleiben zwar oft länger am Stück in den Charts, langfristig kehren Alben aber deutlich häufiger zurück: Knapp 18 Prozent schafften nach einem Ausscheiden ein Comeback, bei Songs waren es nur gut acht Prozent. Oft handelt es sich dabei um "saisonale Lieder" - wie "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carey.

Auch die Chartlandschaft verändert sich unterschiedlich schnell. Während sich die Single-Charts innerhalb weniger Wochen stark verändern, bleiben die Album-Charts länger stabil. Teilweise gibt es Alben, die auch noch nach Jahren dort auftauchen.

Die Forschenden sehen darin unterschiedliche Formen kollektiver Aufmerksamkeit: Hits spiegeln eher kurzfristige Trends wider, Alben bleiben deutlich länger im kulturellen Gedächtnis.