Der britische Popstar Robbie Williams hat einen historischen Musik-Rekord gebrochen.

Auch sein aktuelles 16. Album "Britpop" hat es auf Platz eins der britischen Charts geschafft. Damit hat er den bisherigen Rekord der legendären Beatles übertroffen, meldet die Official Charts Company. Williams habe als Künstler damit die meisten Nummer-Eins-Alben in Großbritanniens Geschichte geschrieben.

Vor seiner Solokarriere war Williams in den 1990ern Teil der Boyband "Take That". Die Beatles, die in den 1960ern berühmt wurden, gehören zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Nach Williams und den Beatles haben die Rolling Stones und Taylor Swift die meisten britischen Nummer-Eins-Alben.