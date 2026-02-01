Die einen haben einfach Spaß an der Musik - für andere gehört es zum Bildungskanon, ein Instrument zu lernen.

Ein Team um eine Forscherin der Uni Innsbruck zieht eine Annahme aus anderen Studien in Zweifel: dass ein Instrument lernen automatisch klüger macht. Es gab schon Studien dazu, dass so etwas zum Beispiel auch das mathematische Verständnis verbessert.

In der aktuellen Studie wird das eher auf den sozioökonomischen Hintergrund zurückgeführt. Wer ein Instrument lernt, kommt wohl in vielen Fällen aus einer Familie, die einen auch anders fördert; oder die zum Beispiel ein Studium bezahlen kann.

Die Forschenden haben für ihre Studie Daten von 1200 Personen aus 15 Ländern ausgewertet.