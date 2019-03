Die Lieder klingen erst mal fröhlich, aber viele Popsongs sind genau so gewaltbeladen wie Rap-Songs. Das hat eine Forscherin der Universität Missouri in Columbia rausgefunden. Sie hat zusammen mit einer Kollegin über 400 Lieder analysiert. Alle liefen zwischen 2006 und 2016 in den US-Charts. Dabei war Country-Musik noch am nettesten. Sie enthielt die wenigsten gewaltverherrlichenden oder frauenfeindlichen Inhalte. Pop-Songs lagen bei Anspielungen auf Gewalt aber gleichauf mit Rap-Songs. Zum Beispiel Maroon 5 mit den Lied Wake Up Call. Der handelt von einem Mann, der den Liebhaber seiner Freundin erschießt. Bei Gwen Stefanis Hollaback Girl geht es um eine Prügelei zwischen Mädchen.

Ganz verloren haben Rap- und HipHop-Songs aber nicht: Wenn es um Obszönitäten geht, liegen die Stücke immer noch auf Platz 1.