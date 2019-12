Forschende aus Japan haben die Musikalität von Tieren jetzt nochmal an sieben Schimpansen gezeigt. Sie spielten den Affen verschiedene Klavierstücke vor und die reagierten mit rhythmischen Elementen: Zum Beispiel wiegten die Schimpansen ihre Körper zum Klavier hin und her, sie stampften oder sie klatschten.



Im Magazin PNAS schreibt das japanische Forschungsteam auch, dass Männchen sich besonders ins Zeug legten. Das liegt vielleicht daran, dass in freier Wildbahn männliche Schimpansen "Regentänze" aufführen. Nämlich wenn es anfängt, stark zu regnen. Bewegungsauslöser könnte der Klang des einsetzenden Regens sein.



Die Forschenden glauben, dass das Tanzen ein sehr altes Verhalten ist, das schon die gemeinsamen Ahnen von Menschen und Schimpansen vor sechs Millionen Jahren entwickelten.