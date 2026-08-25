Die Musikcharts in Australien verbannen KI-generierte Songs.

Die Australian Recording Industry Association hat dafür ihren Verhaltenskodex geändert. Der Verband betreibt die offiziellen Musik-Charts in Australien.

Die Änderungen gelten ab Freitag. Verboten in den Charts ist dann Musik, die vollständig oder hauptsächlich von Künstlicher Intelligenz erschaffen wurde. Aufnahmen, bei denen KI nur als Hilfsmittel zum Einsatz kam, darf dagegen weiter in den Charts auftauchen.

Auslöser für die Entscheidung war eine Cover-Version von Madonnas "Like a Prayer". Die war letzten Monat Australiens meistgespielter Radio-Song und landete in den Charts auf Platz vier. Der Produzent gab zu, dass Gesang und Schlagzeug KI-generiert waren.