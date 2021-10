In Deutschland hören wir im Schnitt 55 Songs pro Tag - sei es klassisch auf CD oder Platte, im Radio oder per Stream.

Das sind 19,3 Stunden pro Woche - und damit mehr als in den meisten anderen Ländern, in denen der Internationale Dachverband der Musikindustrie (IFPI) Menschen zu ihrem Musikkonsum befragt hat. Der Untersuchung zufolge wird mittlerweile mehr als die Hälfte (56 Prozent) der gehörten Musik gestreamt. Gleichzeitig gaben fast drei Viertel der Befragten an, dass sie Radio vor allem wegen der Musik hören.

Für sehr viele Menschen in Deutschland (85 Prozent) hat Musikhören während der Pandemie ihr Wohlbefinden gesteigert und zu einem Gefühl von Normalität verholfen (75 Prozent).

Für die Untersuchung waren insgesamt 43.000 Menschen zwischen 16 und 64 Jahren in 21 Ländern befragt worden.