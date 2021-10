Musik kann ein Kribbeln auslösen, manche Lieder auch Gänsehaut und einige Songs sogar sowas Intensives wie Schüttelfrost.

Das sagen Wahrnehmungsforschende der Queen Mary Uni London. Sie haben untersucht, welche Songs genau - im wahrsten Sinne des Wortes - unter die Haut gehen. Dafür haben sie bereits veröffentlichte Studien zum Thema neu analysiert und eine Liste von gut 700 berührenden Liedern zusammengestellt. Diese verglichen die Forschenden dann nochmal mit einem anderen erfolgreichen Stücken der jeweiligen Band, das aber kein Kribbeln auslöst. Heraus kam: Das Gänsehaut-Lied war in der Regel das traurigere, es war langsamer als das Vergleichsstück und es hatte einen größeren Instrumental-Teil. Das Lied "Don't stop me now" von Queen hatte zum Beispiel einen höheren "Gänsehaut-Faktor" als das Lied "Under Pressure".

Auf der Liste sind unter anderem auch Songs von Amy Winehouse, Leonard Cohen und Prince. Die britischen Musikforschenden sagen, dass sie gerade dabei sind, eine aktuellere Liste zusammenzustellen, auf der auch Lana del Ray oder Kanye West vertreten sein werden.