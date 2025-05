Wer Sport macht, um Muskeln aufzubauen, sollte dran bleiben - denn bei längeren Pausen bauen sich die Muskeln wieder ab.

Forschende einer Uni in Finnland haben aber herausgefunden: ganz weg ist der Trainingserfolg dann nicht. Denn in den Muskeln bildet sich eine Art Gedächtnisspur. Und wenn der Sport weitergeht, baut sich die Muskulatur schnell wieder auf. Das Sport-Gedächtnis in den Muskeln bleibt laut der Studie mindestens zwei Monate erhalten.

Das Team um einen Sportphysiologen hat dazu Versuchspersonen zehn Wochen lang trainieren lassen. Es folgten gut zwei Monate Pause und das Training ging noch mal los. Am Ende jeder Phase maß das Team die Größe und Kraft des Oberschenkelmuskels und es nahm auch Zellproben, um Proteine zu untersuchen. Dabei zeigte sich, dass der Muskel in der Sportphase nach der Pause stärker wuchs und dass das wohl mit bestimmten Proteinen zu tun hat, die auch während der Pause nicht verschwanden.

Die Studie ist im Journal of Physiology erschienen.