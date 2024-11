TV-Koch Jamie Oliver hat ein Kinderbuch geschrieben - und es jetzt, kurz nach der Veröffefntlichung wieder zurückgezogen.

Der Grund: Der Inhalt des Buchs mit dem Titel "Billy and the Epic Escape" wird von Vertretern der indigenen Bevölkerung in Australien scharf kritisiert. Ihrer Meinung nach ist eine Nebenhandlung, die die Geschichte eines Aborigine-Mädchens erzählt, beleidigend und trägt zur „Auslöschung, Trivialisierung und Stereotypisierung der Völker und Erfahrungen der First Nations“ bei. Außerdem sollen indigene Wörter einer falschen Region zugeordnet worden sein.

Der Verlag Penguin Random House, der das Buch veröffentlich hat, sagte der Zeitung ”The Guardian”, es werden in allen Ländern aus dem Verkauf genommen, in denen man die Rechte habe. Jamie Oliver, der gerade in Australien für sein neuestes Kochbuch wirbt, hat sich entschuldigt. Er sagte, es sei nie seine Absicht gewesen, dieses zutiest schmerzhafte Thema falsch zu interpretieren. Er und sein Verlag haben eingeräumt, dass vor der Veröffentlichung keine indigenen Organisationen oder Gemeinschaften beratend miteinbezogen worden sind.