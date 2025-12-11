Forschende haben eine viel-diskutierte Studie zurückgezogen, in der es um die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels geht.

Im April 2024 hatte ein Team des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung ausgerechnet, wie viel uns der Klimawandel weltweit kosten wird, zum Beispiel wegen Ernteausfällen. Die Forschenden kamen damals auf jährliche Mehrkosten von 38 Billionen US-Dollar. Ihre Studie wurde im Magazin Nature veröffentlicht, einer der renommiertesten wissenschaftlichen Zeitschriften überhaupt. Studien, die dort erscheinen, werden vor Veröffentlichung eigentlich penibel geprüft. Viele Medien hatten über die Studie berichtet, auch wir hier im Programm bei Deutschlandfunk Nova*. Aber schon direkt nach ihrer Veröffentlichung wurde sie stark kritisiert: Einige der verwendeten Wirtschaftsdaten etwa würden zu stark gewichtet und das Ergebnis verzerren.

Die Studie wurde daraufhin mehrmals überarbeitet. Das Magazin Nature sah die Änderungen nun aber als zu umfangreich an und das Potsdamer Forschungsteam hat seine Studie zurückgezogen. Es arbeitet gerade an einer neuen Version und hat die aktuelle Fassung auf einer Open-Access-Plattform veröffentlicht, um den wissenschaftlichen Austausch darüber zu ermöglichen.

*Die Meldung zur Studie haben wir aufgrund der neuen Entwicklung depubliziert.