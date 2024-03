Auch in der nächsten Nacht könnte es sich lohnen, in den Himmel zu gucken: Da könnten Polarlichter zu sehen sein.

Auf der Sonne hat es nämlich laut privaten Weltraumwetterdiensten mal wieder starke Eruptionen gegeben. Die Sonne schleudert dann massenhaft geladene Partikel ins All. Wenn die die Erde treffen, können hier Polarlichter entstehen. Schon letzte Nacht war die Chance laut Fachleuten dafür relativ hoch: In Foren werden aber bisher wohl keine Sichtungen in Deutschland gemeldet. Es war in vielen Gegenden auch bewölkt und durch den Vollmond relativ hell. Solche Sonnenstürme können auch Navigations- und Kommunikationssignale beeinflussen. Bisher gibt es aber auch keine Störungsmeldungen.

Die Sonne ist gerade in einer sehr aktiven Phase, deshalb gab es in den letzten Monaten in Deutschland ungewöhnlich häufig Polarlichter.