Vor zwei Wochen ist ein Schrott-Teil einer SpaceX-Rakete auf dem Mond eingeschlagen. Jetzt hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa neue Aufnahmen von dem Krater veröffentlicht, der dadurch entstanden ist.

Der Lunar Reconnaissance Orbiter hat die Bilder gemacht. Laut Berechnungen hat der Krater einen Durchmesser von etwa 18 Metern und ist knapp drei Meter tief.

Am 5. August ist die oberste Raketenstufe einer Falcon-9-Rakete von SpaceX auf dem Mond aufgeschlagen - mit einer Geschwindigkeit von rund 8700 Kilometern pro Stunde. Vorher war das Raketenteil über ein Jahr durchs All getrieben, nachdem sie Anfang letzten Jahres zwei Mondlandegeräte in den Weltraum befördert hatte. Der Raketenantrieb war danach wieder auf der Erde gelandet, die Oberstufe blieb aber im All. SpaceX sagt, dass sie wegen einer Mischung aus Sonnenaktivität und Schwerkraft vom berechneten Kurs abgekommen und so unbeabsichtigt auf den Mond zugesteuert ist.

Die Nasa plant langfristig wieder Missionen zum Mond. Es ist also wichtig zu wissen, welche möglichen Kollisionen mit Weltraumschrott es geben könnte. Auf dem Mond schlagen zwar regelmäßig Meteoriten ein, Kollisionen mit Raketenteilen oder anderem Weltraumschrott sind aber selten. Die Europäische Weltraumbehörde Esa schätzt, dass sich momentan mehr als 46.000 Teile Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn befinden, die zusammen rund 17.000 Tonnen wiegen.