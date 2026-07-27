Dass es auf der Venus Vulkane gab, ist schon lange bekannt.

Allerdings ist die Forschung bisher davon ausgegangen, dass die schon seit Millionen Jahren erloschen sind. Jetzt hat ein Team der ETH Zürich Hinweise entdeckt, dass der Planet bis heute vulkanisch aktiv ist.

Die Forschenden haben zum ersten Mal die riesigen Grabenbrüche auf der Venusoberfläche mit einem Computermodell dreidimensional simuliert. Dabei zeigten sich breite Erhebungen an den Rändern. Die Forschenden sagen, dass das auf sehr junge geologische Bewegungen hindeutet. Und sie schließen daraus, dass die Venus bis heute vulkanisch aktiv ist. Ihre Erkenntnisse haben sie im Fachmagazin Nature Geoscience veröffentlicht.

Die Forschenden hoffen, dass bei künftigen Weltraummissionen die Oberfläche der Venus genauer untersucht werden kann.

Die Venus ist der Planet, der auf seiner Umlaufbahn der Erdbahn mit einem minimalen Abstand von 38 Millionen Kilometern am nächsten kommt.