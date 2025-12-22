Im Ernährungssystem unserer Welt läuft viel schief: Es gibt Hunger und Mangelernährung, aber auch Übergewicht und seine Gesundheitsfolgen. Das aktuelle System ist auch unfair - und schädigt außerdem Umwelt und Klima.

Ein Forschungsteam macht im Fachjournal Nature Food Verbesserungs-Vorschläge. Die Forschenden haben die Effekte von mehr als 20 einzelnen Stellschrauben durchgerechnet. Zum Beispiel von weniger Fleisch- und Zuckerkonsum, nachhaltigerer Landnutzung oder weniger Lebensmittelverschwendung. Jede Stellschraube kann auch Nachteile bringen, doch insgesamt sehen die Forschenden eine Chance, mit einem Umbau im Ernährungssystem bei vielen Problemen gleichzeitig gegenzusteuern - von Gesundheit über Armutsbekämpfung bis zur Eindämmung der Erderwärmung. Laut dem Studienteam ist jetzt die Politik gefragt - um seine positive Vision umzusetzen.