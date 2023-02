Die insgesamt 17 Metalle, die so genannt werden, kommen natürlicherweise in der Erdkruste vor - abgebaut und exportiert werden sie aber vor allem in China. Ein deutsches Forschungsteam macht jetzt Hoffnung, dass Seltene Erden in Zukunft häufiger recycelt werden könnten. In einem Fachmagazin schreiben die Forschenden, dass sie es im Labor mit einem Dutzend Cyano-Bakterien geschafft haben, vier verschiedene Seltene Erden aus Abwasser herauszufiltern.

Der Prozess nennt sich Biosorption und funktioniert quasi magnetisch: Dabei zieht die negativ geladenen Biomasse der Cyanobakterien die positiv geladenen Ionen der Seltenen Erden an - und zwar innerhalb von fünf Minuten. Danach können die Metalle einfach abgewaschen werden.

Seltene Erden werden zum Beispiel für Smartphones, Akkus, Energiesparlampen oder Windturbinen gebraucht. Der Kilopreis liegt teils bei mehreren tausend Euro.