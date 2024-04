Bambus gilt als nachhaltiger Rohstoff, weil er sehr schnell nachwächst - anders als ein Baum, wenn er gefällt wird.

Darum ist seit einiger Zeit Bambus-Klopapier auf dem Markt. In Großbritannien hat eine Verbraucherschutzgruppe jetzt einige Marken getestet und kritisiert: Teilweise steckt in dem angeblichen Bambus-Klopapier so gut wie kein Bambus drin - sondern doch wieder Zellstoff aus Baum-Holz. Die Verbraucherschutzgruppe hat die britischen Hersteller damit konfrontiert - die versprechen Aufklärung und wollen ihre Lieferketten besser checken.

Undurchsichtige Lieferketten sind nur ein Problem, wenn man sicher sein will, dass das Toilettenpapier möglichst nachhaltig ist. Auch der Transport von Rohstoffen - bei Bambus etwa aus China - wirkt sich aus, genauso wie die Frage, ob die Energie für die Produktion aus erneuerbaren Quellen stammt. Umweltschutzgruppen halten Bambus-Klopapier immerhin für besser als das klassische aus Holz-Zellstoff - am nachhaltigsten sei aber Recycling-Klopapier aus Altpapier.