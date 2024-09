Viele Menschen bekommen ihre Infos nicht mehr aus der Zeitung oder Fernseh-Sendungen, sondern online.

Drei Wissenschaftler vom Gesis-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln haben den Online-Nachrichten-Konsum von mehr als 7000 Menschen untersucht, in sechs Demokratien - unter anderem auch in Deutschland. Die Studie zeigt, dass die Leute auf den Nachrichtenseiten eher Inhalte lesen, die nichts mit Politik zu tun haben - zum Beispiel Gossip und Sport. Das ist besonders in Deutschland der Fall. Aber WENN die Menschen politische Inhalte lesen, dann sind das eher solche, die mit ihrer eigenen politischen Einstellung zusammenpassen. Besonders deutlich sahen die Forschenden das in den USA, wo konservative Menschen dann vor allem Fox News aufrufen. In Spanien und Italien war das Muster ähnlich, aber nicht ganz so ausgeprägt.