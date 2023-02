Nacktmulle sind nicht unbedingt die hübschesten Säugetiere - aber für Biologen haben sie einige faszinierende Eigenschaften.

Sie sind die Nagetiere, die mit bis zu 30 Jahren am längsten leben. Sie bekommen fast nie Krebs. Und ihre Königinnen könne bis ins hohe Alter Nachwuchs bekommen. Ein Forschungsteam hat diese lebenslange Fruchtbarkeit im Fachjournal Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-023-36284-8) genauer erforscht. Dafür haben die Forschenden die Eierstöcke von Nacktmullen in verschiedenen Lebensphasen mit denen von Mäusen verglichen.

Dabei fanden sie gleich mehrere mögliche Ursachen für die hohe Fruchtbarkeit: Kurz nach der Geburt hatten Nacktmull-Weibchen 1,5 Millionen Eizellen in sich - rund 95 mal so viel wie gleich große Mausweibchen. Die Eizellen starben auch nicht so schnell ab. Und offenbar können auch ältere Nacktmull-Weibchen noch neue Eizellen bilden - was bei Säugetieren bisher als ausgeschlossen galt. Das Studienteam hofft, dass die Forschung an Nacktmullen auch dabei helfen kann, Menschen mit Fruchtbarkeitsproblemen zu helfen.

In Nacktmull-Kolonien mit teilweise mehreren hundert Mitgliedern bekommt immer nur die Königin Nachwuchs - theoretisch kann aber jedes Weibchen zur Königin werden.