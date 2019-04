In Frankreich müssen Hersteller ab Anfang 2020 ohne den Zusatzstoff arbeiten. Die Regierung verbietet den Einsatz von E171 im Essen. Sie sieht in dem Stoff ein Risiko für die menschliche Gesundheit.

E171 steht für Titandioxid. Das ist ein weißer Farbstoff, der zum Teil aus winzigen Nanopartikeln besteht. Forschende haben in Tierversuchen beobachtet, dass diese Nanopartikel Entzündungen fördern, zum Beispiel im Darm. Möglicherweise fördern die Nanopartikel auch Krebs.

Titandioxid wird weltweit als Weißmacher eingesetzt, teilweise auch in dragierten Kaugummis, in Mozzarella oder Marshmallows. Es wird aber auch manchen Zahnpasta-Sorten zugesetzt und kann in Kosmetika und Medikamenten enthalten sein, aber auch in Wandfarbe und Papier.

Auf EU-Ebene wird seit Jahren debattiert, ob Titandioxid als "gesundheitsgefährdend" und "möglicherweise krebserregend" eingestuft wird. Das will die europäische Chemieindustrie verhindern.