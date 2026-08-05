Narzissmus, Psychopathie und Machiavellismus - so heißen drei Persönlichkeitseigenschaften, die in unserer Gesellschaft nicht besonders erwünscht sind.

Trotzdem sind viele Menschen mit diesen Eigenschaften in einer Partnerschaft. Eine Forschungsgruppe, unter anderem von der Uni Jena, hat sich an knapp 2.000 Paaren angesehen, was das mit der Beziehung macht. Die Fachleute erklären: Narzisst:innen halten sich vor allem für besser als andere, Psychopath:innen sind oft impulsiv bis aggressiv, und Machiavellis manipulieren strategisch.

Es zeigte sich: Wenn ein Partner eine dieser Eigenschaften hatte, war die Beziehungszufriedenheit geringer, es gab weniger Commitment, dafür mehr Streit. Am häufigsten war das bei Narzissmus der Fall. Auf der anderen Seite sorgte eine stabile Beziehung oft dafür, dass sich die narzisstischen, psychopathischen oder Machiavelli-Charakterzüge im Lauf der Zeit abmilderten.