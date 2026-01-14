Die NASA will langfristig auf dem Mond bleiben, aber: Noch gibt es da keinen Strom.

Deshalb hat die US-Raumfahrtbehörde jetzt ihre Pläne für den Bau eines Atomkraftwerks auf dem Mond nochmal bekräftigt. Das AKW soll bis 2030 in Betrieb sein. Nasa-Chef Jared Isaacmen sagt, dass man das für eine feste Basis und spätere Flüge zum Mars unbedingt braucht.

Schon länger arbeiten Forschende an der Technologie. Wie der Bau genau umgesetzt werden soll, ist noch nicht klar. Mit dem „Artemis“-Programm planen die USA, schon bald wieder Menschen auf den Mond zu schicken.

Die USA machen Tempo, weil sie sich ein Wettrennen mit anderen Ländern liefern. China und Russland haben sich nämlich auch schon zusammengetan und wollen eine eigene Atomanlage auf dem Mond bauen.