Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat ein neues Überschallflugzeug präsentiert.

Es ist der erste Flieger dieser Art seit rund 20 Jahren. Damals gab es die Condorde, die von Europa in etwa drei Stunden nach New York geflogen ist. Im Jahr 2000 war dann eine Condorde kurz nach dem Start in Paris abgestürzt. Alle 109 Menschen an Bord und auch vier am Boden wurden getötet. Nur wenig später wurde der Flugbetrieb der Concorde eingestellt

Das neue Überschallflugzeug heiß "X-59". Testflüge stehen noch aus. Die Maschine ist 30 Meter lang, zehn Meter breit und läuft vorne spitz zu. Sie soll in 16 Kilometern Höhe mit 1.500 Stundenkilometern unterwegs sein. Entwickelt hat sie im Auftrag der Nasa der Rüstungskonzern Lockheed Martin. Neu ist, dass es nicht mehr wie früher sehr laut knallt, wenn die „X-59“ die Schallmauer durchbricht. Das soll jetzt nur noch so laut sein wie das Zuschlagen einer Autotür.

Auch andere Firmen arbeiten an kommerziellen Überschallflugzeugen. Die Tickets sollen ungefähr so teuer werden wie Tickets in der Businessclass.

Foto: AFP PHOTO /NASA/LOCKHEED MARTIN/JET FABARA/HANDOUT