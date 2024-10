Polarlichter sind eigentlich typisch für die Polarregionen, aber in letzter Zeit konnte man sie häufiger auch anderswo auf der Welt am Himmel sehen - sogar bei uns oder über dem Mittelmeer.

Laut der US-Weltraumbehörde Nasa könnte das noch ungefähr ein Jahr so weiter gehen. So lange dauert wahrscheinlich noch die aktuelle Phase mit maximaler Sonnenaktivität, die hinter den weltweit sichtbaren Polarlichtern steckt. So eine Phase hält Fachleuten zufolge in der Regel drei bis vier Jahre an - rund zwei davon sind schon rum. Ganz sicher kann man das aber erst im Nachhinein bestimmen, anhand von Messdaten.

Polarlichter entstehen nach besonders starken Eruptionen auf der Sonne. Dann werden massenhaft geladene Partikel ins All geschleudert. Treffen die auf das Magnetfeld der Erde, kann sich der Himmel bunt färben.