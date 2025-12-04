In einem Park in Rio de Janeiro, in Brasilien, ist gerade ein seltenes Naturereignis zu beobachten.

65 Jahre nach ihrem Einpflanzen blühen dort zum ersten und einzigen Mal besondere Palmen, die Talipot-Palmen. Sie bilden nur einmal im Leben Blüten aus, dann aber etwa 25 Millionen kleine, cremeweiße, die den Palmen eine neue Krone bescheren. Für diese Blütezeit hat der Baum jahrzehntelang Energie angesammelt - und stirbt danach ab.

Deswegen machen die Menschen in Rio gerade viele Fotos von den Talipots und sammeln auch die runtergefallenen Früchte auf - in der Hoffnung, dass daraus neue Palmen entstehen. Ein Passant sagte, dass er die Blüte seines Setzlings zwar selbst nicht mehr sehen wird, aber zukünftige Generationen. Laut einer Biologin der Uni in Rio hat die Palmenart eine ähnliche Lebensspanne wie der Mensch. Deshalb rege sie an, über Vergänglichkeit und Verantwortung für die Umwelt nachzudenken.