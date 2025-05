Die Zahl der Gartenvögel in Deutschland ist weiter gesunken.

Das meldet der Naturschutzbund Nabu. In diesem Jahr wurden im Schnitt nur etwa 28,5 Vögel pro Garten gesichtet. 2024 waren es rund 30 und vor zehn Jahren noch 36 Vögel je Garten.

Der Naturschutzbund sagt, den Vögeln in Deutschland fehlen Lebensraum, Nistplätze und Nahrung. Probleme machen außerdem Hitze und Trockenheit, aber zum Teil auch Krankheitserreger.

In Schleswig-Holstein wurden rund ein Drittel weniger Amseln gesichtet. Der Nabu vermutet, dass das am Usutu-Virus liegt. Der Erreger kommt ursprünglich aus den Tropen, eine Infektion verläuft für Amseln oft tödlich.

Der Nabu ruft seit Jahren Leute in Deutschland dazu auf, am zweiten Maiwochenende die Vögel in Gärten und Parks zu beobachten. Dabei haben in diesem Jahr rund 57.000 Menschen mitgemacht. Sie haben Daten aus etwa 39.000 Parks und Gärten gemeldet.