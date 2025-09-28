Jetzt im Herbst sind viele Eichhörnchen unterwegs, um Vorräte für den Winter zu sammeln - zum Beispiel Baumsamen, Nüsse, Beeren und Pilze.

Dabei sind große Straßen oft ein Problem - denn sie zerschneiden die Lebensräume der Tiere. Die Eichhörnchen können dann nicht von Baum zu Baum klettern, sondern müssen über die Straßen laufen. Und dabei werden sie oft überfahren.

Naturschützerinnen und -schützer in Bayern haben etwas entwickelt, das die Eichhörnchen davor schützen soll: In den Städten Zirndorf und Regensburg haben sie Seilbrücken aus wetterfestem Kunst-Hanf in Bäume gehängt. Die verbinden die Baumkronen über stark befahrene Straßen hinweg, sodass die Eichhörnchen beim Nüssesammeln einfach drüber klettern können.

Der BUND in Bayern meldet schon erste Erfolge. Wildkameras haben aufgezeichnet, dass die Eichhörnchen die Seilbrücken nutzen. Es gibt schon Pläne dafür, die Brücken in weiteren Städten aufzuhängen, zum Beispiel in Nürnberg.