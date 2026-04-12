Waldgeräusche tun uns gut - und offenbar wirken sie noch besser, wenn sie aus heimischen Wäldern stammen.

Das zeigt eine kleine Studie mehrerer deutscher Universitäten und Forschungseinrichtungen. Im Journal auf Environmental Psychology schreibt das Team, dass die Studienteilnehmenden aus Deutschland Naturgeräusche von hier und aus Polen beeindruckender und erholsamer fanden als solche aus den Tropen, genauer gesagt aus Panama.

An der Untersuchung nahmen 195 Personen teil und hörten sich Tonaufnahmen von Vogelgesängen aus dem Wald an. Mal mit hoher und mal mit einer geringeren Artenvielfalt. Da sagten die Befragten, dass sie sich insgesamt besser fühlten, wenn sie glaubten, viele Tierarten zu hören.

Insgesamt berichteten die Zuhörer von positiveren Emotionen, besserer Konzentration und weniger Stress.

