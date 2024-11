Zugvögel, wie der Teichrohrsänger, sind in der Lage, Tausende von Kilometern zurückzulegen, ohne sich zu verirren.

Bisher nahm die Forschung an, dass ihnen bei der Navigation das gesamte Erdmagnetfeld hilft. Eine Studie in den Proceedings of the Royal Society stellt das jetzt in Frage. Die Forschenden sagen: Die Vögel haben ein viel einfacheres System zur Orientierung. Sie benötigen eigentlich nur zwei Komponenten: Nämlich die Neigung und die Deklination der Magnetfeldlinien.

Die Forschenden haben ein Experiment mit den Vögeln gemacht und beide Informationen künstlich verändert. Die Vögel passten ihre Zugrouten in der Folge so an, als wenn sie an dem künstlich erstellten Ort wären.

Für die Forschenden ist das ein starker Hinweis, dass die Vögel für ihre Navigation eigentlich nur die Neigung und Deklination benötigen - und nicht zum Beispiel die Gesamtintensität des Erdmagnetfelds.