Er drückt Zäune um, schiebt Verkehrspoller durch die Gegend und schläft gern mitten auf der Straße.

In Australien gehen gerade wieder Fotos und Videos von "Neal the Seal" viral - einem rund eine Tonne schweren See-Elefanten. Er kam vor rund sechs Jahren an der Küste Tasmaniens zur Welt und kehrt seitdem immer wieder dorthin zurück. Dabei kommt er auch regelmäßig in Wohngebiete. Menschen kommen ihm dann teils sehr nah, um Bilder zu machen.

Die Naturschutzbehörde dort warnt aber: Auch wenn das riesige Tier friedlich wirkt, ist es ein Raubtier und in der Lage, einen Menschen schwer zu verletzen. In anderen Ländern mussten potenziell gefährliche Tiere schon eingeschläfert werden, weil das Verhalten der Menschen zu einem nicht mehr beherrschbaren Sicherheitsrisiko wurde.

Die Behörde ruft alle Fans des Tiers auf, mindestens 20 Meter Abstand zu halten und den See-Elefanten weder zu füttern noch anzufassen.