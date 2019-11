Beantwortet haben Forschende diese Frage bisher meist so: Der Homo sapiens war schuld, also der moderne Mensch. Denn der war einfach weiter entwickelt, sowohl körperlich als auch geistig, und hat die Neandertaler verdrängt. Aber jetzt schreibt ein niederländisches Forschungsteam im Fachmagazin PLOS One, dass die Neandertaler vielleicht einfach nur Pech gehabt haben, und auf natürliche Art und Weise ausgestorben sind.