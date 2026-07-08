Der Neandertaler und der moderne Mensch hatten möglicherweise dieselben Hobbys.

Forschende interpretieren im Fachmagazin PNAS Funde aus einer Höhle in der Türkei so, dass es einen kulturellen Austausch zwischen den Frühmenschen und den Homo sapiens gegeben hat: Beide sammelten offenbar Schneckenhäuser.

Die Höhle im Süden der Türkei wurde vor mehreren Zehntausend Jahren nacheinander von Neandertalern und modernen Menschen bewohnt. Die Funde dort liefern Hinweise, dass beide offenbar eine Vorliebe für eine bestimmte Art von Schneckenhäusern entwickelt haben - vor dem Hintergrund, dass sich in der Region auch andere schöne Muscheln finden ließen.

Die Forschenden gehen davon aus, dass der moderne Mensch sich das Schneckenhaus-Sammeln von den Neandertalern abgeguckt hat.