Abnehmspritzen sind ursprünglich mal als Medikament gegen Diabetes entwickelt worden.

Dann fiel auf, dass die Patientinnen und Patienten auch Gewicht verloren. Vielleicht wiederholt sich so eine Entdeckung auch beim Thema Brustkrebs.

Forschende haben auf einer Fachtagung in Chicago in den USA von der American Society of Clinical Oncology mehrere Studien vorgestellt. Demzufolge sind Frauen, die Abnehmspritzen nutzten, auch seltener an Brustkrebs erkrankt.

Krebsrisiko ging zurück

Die Forschenden sagen, dass das Krebsrisiko bei den Frauen um 30 Prozent zurückgegangen ist - unabhängig von Faktoren wie Alter oder Gewicht. Basis dafür waren Daten von mehr als 100.000 Frauen.

Das Ergebnis ist erst einmal nur eine Beobachtung, kein Beweis. Die Forschenden gehen aber davon aus, dass nicht nur das Abnehmen für ein geringeres Krebsrisiko sorgt. Die Spritzen sorgen wohl auch für einen besseren Stoffwechsel.