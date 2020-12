Größere Hummeln merken sich offenbar genauer, wo besonders ertragreiche Blumen stehen. Sie blicken beim Abflug immer wieder zurück, um sich den Standort einzuprägen. Dünnere und kleinere Hummeln dagegen fliegen nicht so weit, können auch weniger Nektar transportieren und fliegen im Grunde jede Blume an, die in der Nähe ist.

Das haben Forschende der Universität Exeter herausgefunden. Dazu haben sie verschieden große und schwere Hummeln künstliche Blumen mit jeweils mehr und weniger Nektar ansteuern lassen.

Die kleinen Insekten haben im Hummelnest offenbar eine andere Funktion als die großen. Sie kommen nur ins Freie, wenn das Nahrungsangebot zur Neige geht und schnell neues Futter besorgt werden muss, dann helfen sie aus. Die Profis in der Nahrungsbeschaffung sind aber die dicken Hummeln.