Fadenwürmer sind winzig und können nicht sehr hoch klettern - aber im Team wissen sie sich gut zu helfen.

Ein Forschungsteam hat die kleinen Würmer jetzt dabei beobachtet, wie sie sich gegenseitig quasi die Räuberleiter machen - und damit richtige Türme bauen, um zu ansonsten unerreichbaren Punkten zu kommen. Oder sie heften sich im Team an vorbeifliegende Fliegen an, als Anhalter. Wie die Forschenden im Fachjournal Current Biology schreiben, bewegen sich die Würmer dabei wie eine Einheit. So ein Wurm-Turm reagiert sogar auf Berührung. Die Forschenden haben die Fadenwürmer nicht nur im Labor beobachtet, sondern auch in freier Natur, rund um die Uni Konstanz: in Fallobst.

Die Forschenden sagen, die Türme aus den Würmern sind ein spannendes weiteres Beispiel für Gruppen-Verhalten - so ähnlich wie Vogel- oder Insektenschwärme.