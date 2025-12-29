In Nepal könnte ein ehemaliger Rapper bald Ministerpräsident werden - der jetzige Bürgermeister von Kathmandu, Balendra Shah.

Er hat sich einer Partei angeschlossen, die gerade von einem beliebten Fernsehmoderator geführt wird. Sie haben sich offenbar darauf geeinigt, dass Shah bei einem Wahlsieg auch Ministerpräsident des Landes wird.

Beide Politiker fordern damit die etablierten Parteien in Nepal heraus, die seit über 30 Jahren das Land regieren. Sie unterstützten die Forderungen von jüngeren Leuten, die im September immer wieder in Nepal auf die Straße gegangen waren, um gegen Korruption zu protestieren. Bei den Unruhen waren 77 Menschen getötet worden.

Die Wahlen in Nepal sollen am 5. März stattfinden.