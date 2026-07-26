Die USA haben ihre Gelder für internationale Hilfsorganisationen massiv runtergefahren. Viele Menschen haben dadurch auch ihren Job bei einer NGO verloren.

Ein Reporterteam der Nachrichtenagentur AP hat sich in Nepal angeschaut, was dort aus den Betroffenen geworden ist. Etwa 100 der ehemaligen NGO-Mitarbeiter arbeiten demnach jetzt als Prostituierte am Straßenstrich. In ihren alten Jobs hatten sie Prostituierte beraten und kostenlose HIV-Tests angeboten.

Es handelt sich um Transgender, die laut AP in Nepal schlechte Jobchancen auf dem regulären Arbeitsmarkt haben. Fast alle berichten, dass sie als Prostituierte Gewalt erlebt haben.

Fachleute machen sich Sorgen, dass auch die HIV-Infektionen ansteigen könnten: Denn auch die US-Mittel für Vorsorgemedikamente wurden gestoppt.