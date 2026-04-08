Wer richtig entspannen will, zum Beispiel mit einer Massage oder Meditation, sollte vorher lieber nicht so viel Süßes essen.

Das sagt ein Psychologie-Team unter Leitung der Uni Konstanz.

Die Forschenden wollten messen, wie stark unser Nervensystem von Zucker beeinflusst wird. Das Nervensystem steuert unsere Herzfrequenz und die Atmung.

Knapp 100 Menschen wurden im Labor untersucht. Die sollten entweder Wasser trinken oder ein Zuckergetränk. Ein Teil der Versuchspersonen bekam dann eine Massage, die anderen ruhten sich einfach so aus.

Unterschiede bei Nervensystem

Alle sagten hinterher, dass sie sich entspannt gefühlt haben. Aber die Messung der Herzaktivität zeigte, dass das Nervensystem bei denen mit dem Zuckergetränk stärker aktiviert war.

Der Körper blieb also in einem Anspannungs-Zustand. Heißt: Wer wirklich komplett entspannen will, sollte vorher zu viel Zucker vermeiden.