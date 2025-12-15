In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist die Luft gerade besonders schmutzig.

Überall in der Metropole gibt es dichten Smog, der sich sogar auf den Verkehr auswirkt. Autos können nur langsam fahren, Züge verspäten sich, über 40 Flüge wurden gestrichen. Die Zentralregierung von Neu-Delhi stuft die Luftverschmutzung als "schwerwiegend" ein. Krankenhäuser meldeten einen starken Anstieg von Patienten mit Atembeschwerden und Augenreizungen. Ärztinnen und Ärzte raten der Bevölkerung nicht ins Freie zu gehen.

Neu-Delhi gilt weltweit als eine der am stärksten verschmutzen Städte. Die Schadstoffbelastung erreicht oft das 20-Fache des von der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Grenzwerts. Letzte Woche hatte Indiens Regierung allerdings bekannt gegeben, dass sie die Werte der WHO nicht mehr anerkennt.