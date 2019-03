Wer mal in die Verlegenheit gerät, eine Schlange fangen zu müssen, sollte sie möglichst hinterm Kopf packen.

So kann die Schlange nicht zubeißen. Giftige Exemplare können durch den speziellen Griff auch gemolken werden. Bei einer neu entdeckten Art in West-Afrika sind die klassischen Fangmethoden aber nicht zu empfehlen.

Wie Forscher - unter anderem aus Berlin - in einem Fachmagazin schreiben, liegt das an der ungewöhnlichen Schädelform dieser neuen Erdviper: Durch einen Zahn im Mundwinkel kann sie seitlich zustechen und so ihr Gift verteilen. Das erste gefundene Exemplar hatte auch direkt mal nach seinen Entdeckern geschnappt.

Insgesamt spürten die Wissenschaftler drei Tiere in Liberia und Guinea auf, am Ufer eines kleinen Flusses und auf Plantagen. Die Schlange lebt demnach bevorzugt in Regenwäldern und Randregionen.