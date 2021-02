Frauen können offenbar besser Gedanken lesen als Männer.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Psychologie-Team der britischen Unis Bath und Cardiff. Es hat einen Fragebogen entwickelt, mit dem das Gedankenlesen getestet wird. Die Punktzahl, die Versuchspersonen dort erreichen, zeigt laut den Forschenden, wie gut jemand erkennen kann, was eine andere Person denkt, aber nicht sagt. Dabei geht es nicht darum, wie empathisch man ist, also wie gut man sich in die Gefühle der anderen Person hineinversetzen kann, sondern wirklich um die Gedanken. Die Forschenden haben festgestellt, dass Frauen dabei insgesamt besser abschnitten.

Sie sagen: Gedankenlesen ist wichtig fürs Miteinander, denn wenn jemand nicht erkennt, dass eine andere Person sarkastisch ist oder lügt, dann kann das ein Problem für ihn oder sie sein. Vor allem autistische Menschen tun sich da schwer. Die Forschenden sagen, dass ihr Fragebogen dabei helfen soll, Autismus zu erkennen, damit die Betroffenen unterstützt werden können.