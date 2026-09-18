Für Frauen, die nicht mit der Pille verhüten wollen, kann die Spirale eine Alternative sein.

Sie ist ein wirksames und langhaltendes Verhütungsmittel. Aber: Das Einsetzen kann sehr schmerzhaft sein. Momentan werden Spiralen oft ohne Betäubung eingesetzt, oder in manchen Fällen gibt's eine Spritze ins Gebärmutterhals-Gewebe - und auch die kann wehtun. Ein schwedisches Forschungsteam hat jetzt eine andere Methode untersucht, in einer Studie mit 370 Frauen. Mit einem dünnen Katheter aus Kunststoff wurde ein paar Minuten vor dem Eingriff ein lokales Betäubungsmittel in die Gebärmutter verabreicht.

Ein Teil der Frauen bekam wirklich das Anästhetikum - die andere Gruppe bekam Kochsalzlösung vor dem Eingriff. Ergebnis: Die Frauen, die das Betäubungsmittel bekommen hatten, hatten deutlich weniger Schmerzen als die anderen. Und vor allem fanden von ihnen deutlich mehr die Schmerzen "erträglich" als in der Kontrollgruppe. Das Forschungsteam sagt im Fachblatt JAMA: Seine Methode ist einfach, braucht keine Nadeln und ist im täglichen Alltag in Kliniken oder Praxen leicht anwendbar.