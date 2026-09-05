Landkarten beeinflussen unseren Blick auf die Welt - sie können ihn auch ziemlich verzerren.

Wer sich zum Beispiel an der bekannten Mercator-Projektion orientiert, könnte die Insel Grönland für ähnlich groß halten wie den gesamten afrikanischen Kontinent - obwohl Afrika 14-mal größer ist. Deswegen hat die Uno-Vollversammlung jetzt einer Initiative für eine Weltkarte mit realistischeren Größenverhältnissen zugestimmt: der Equal-Earth-Darstellung.

Vorschlag von Togo

Eingebracht hatte den Vorschlag Togo, unterstützt von anderen afrikanischen Ländern. Fast alle Uno-Mitgliedstaaten stimmten zu, es gab nur sechs Enthaltungen und eine Gegenstimme, von den USA. Deren Vertreter sprach von einem radikalen ideologischen Projekt. Togos Außenminister freut sich dagegen über die große Zustimmung: Eine faire Welt beginne mit einer fairen Karte. Die neue Weltkarte soll bald im Erdkunde-Unterricht des westafrikanischen Landes genutzt werden.

Mercator-Projektion eigentlich für die Seefahrt

Die Resolution ist rechtlich nicht bindend, könnte aber beeinflussen, welche Weltkarten auch in den Medien genutzt werden. In Schulen in Deutschland ist die traditionelle Mercator-Projektion schon länger nicht mehr Standard. Sie ist mehr als 450 Jahre alt und war ursprünglich für die Seefahrt entwickelt worden. Eine pdf-Version der Equal-Earth-Karte gibt es auch beim Bundesentwicklungsministerium.