Das älteste Manuskript über die Kindheit von Jesus ist etwa 1500 Jahre alt.

Zwei Forscher von der HU Berlin und der Uni Lüttich haben das Fragment entdeckt - und jetzt analysiert und entziffert.

Es handelt sich um ein kleines Stück Papyrus, fünf Zentimeter breit und elf Zentimeter lang. Drauf stehen 13 Zeilen in griechischen Buchstaben. Die Fachleute sagen, dass das Dokument aus dem 4. oder 5. Jahrhundert stammt. Es soll die früheste erhaltene griechische Abschrift eines Evangeliums von Thomas sein.

Das Kindheitsevangelium zählt zu den Apokryphen. Das sind Texte, die nicht in die Bibel aufgenommen wurden. Es sind Legenden und Erzählungen aus Jesus' Leben.

Das Fragment jetzt erzählt die Anekdote von der Belebung der Spatzen. Jesus soll als Fünfjähriger an einem Fluss gespielt haben, und dabei zwölf Spatzen aus Ton geknetet haben. Als sein Vater ihn ausschimpft, weil er das am heiligen Sabbat getan hat, klatschte der Junge in die Hände, und die Spatzen flogen als echte Vögel davon.