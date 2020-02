Die Weltgesundheitsorganisation hat sie offiziell so benannt. Bis jetzt gab es verschiedene Bezeichnungen - und "Corona" ist in Wirklichkeit der Name einer Virusfamilie und deshalb zu ungenau.

Bei "Covid-19" steht das Co für Corona, das Vi für Virus und D für "disease", also Krankheit. Die 19 steht für letztes Jahr, als das Virus zum ersten Mal auftauchte. Neben der Krankheit hat jetzt auch das Virus selbst einen neuen Namen: "Sars-CoV-2" - praktisch eine zweite Version des Sars-Virus.

Gegen Diskriminierung

Die WHO hat nach eigenen Angaben bewusst einen Namen ausgesucht, der sich weder auf einen Ort noch auf ein Tier bezieht. Die Namen für Virus und Krankheit sollten niemanden stigmatisieren, gleichzeitig aber auch nicht zu ungenau und gut auszusprechen sein.